Sentencian a 64 años de prisión a hombre por delitos sexuales

Tras el análisis de las pruebas y testimonios, el juez dictó una sentencia condenatoria que deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social Estatal.

Un hombre fue condenado a 64 años y 6 meses de prisión tras ser encontrado culpable de diversos delitos sexuales en Nuevo León.

El sentenciado, identificado como Adán “N”, fue hallado responsable por un juez luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado presentara pruebas suficientes durante el juicio oral para ser sentenciado por los delitos de corrupción de menores, equiparable a violación y pornografía infantil.

Víctima tenía 9 años cuando comenzaron los hechos

De acuerdo con la autoridad, los hechos ocurrieron entre 2022 y 2024 en un municipio del área metropolitana, afectando a una víctima menor de edad de tan solo 9 años cuando iniciaron los ataques.

Tras el análisis de las pruebas y testimonios, el juez dictó una sentencia condenatoria que deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social Estatal.

Además, se ordenó la reparación del daño en favor de la víctima, que incluye atención especializada, cuyo monto será determinado en la etapa correspondiente.

Autoridades reiteraron que este tipo de resoluciones buscan castigar con severidad los delitos y garantizar justicia para las víctimas.