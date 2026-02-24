Sentencian a 53 años de prisión a hombre por doble homicidio

El ahora sentenciado, identificado como Carlos Antonio 'N', fue encontrado culpable, tras un ataque a balazos que le quitó la vida a dos hombres

Un hombre fue sentenciado a 53 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y contra la salud, tras comprobarse su responsabilidad en el asesinato de dos hombres ocurrido en octubre de 2024 en el municipio de García.

El ahora sentenciado, identificado como Carlos Antonio “N”, fue encontrado culpable luego de que un agente del Ministerio Público Investigador especializado en Homicidios presentara ante el juez pruebas suficientes que acreditaron su participación en los hechos violentos, cometidos con la intención de privar de la vida a las víctimas, identificadas como José Arturo y Faustino.

De acuerdo con la investigación, el crimen se registró al exterior de un domicilio ubicado en la calle Lirio, en la colonia Paseo del Nogal. Ese día, Carlos Antonio “N”, acompañado de otro sujeto, se aproximó a las víctimas, quienes se encontraban afuera de la vivienda. Sin mediar palabra y sin dar oportunidad de defensa, el agresor apuntó y disparó un arma de fuego en su contra.

Ambos hombres recibieron impactos, los cuales les provocaron la muerte. Tras el ataque, el responsable y su acompañante huyeron a pie por calles del sector.

Posteriormente, el 7 de octubre de 2024, el acusado fue detenido en calles de la colonia Valle de San Felipe, también en el municipio de García, en flagrancia por delitos contra la salud. Durante la detención, las autoridades le aseguraron una mochila que contenía diversas dosis de cristal y cocaína, así como una báscula digital y dinero en efectivo.

En audiencia, el juez determinó una pena de 50 años de prisión por el doble homicidio calificado pero la condena se incrementó en tres años más al ser también encontrado culpable por el delito contra la salud, alcanzando un total de 53 años de cárcel en un penal estatal.

Además, el sentenciado deberá cubrir el pago correspondiente a la reparación del daño, que incluye indemnización por muerte y gastos funerarios, en términos de lo establecido por la ley.