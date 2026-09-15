Sentencian a 52 años a tres por secuestro en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República, por conducto de la FECOR en Tamaulipas, obtuvo sentencia condenatoria contra Marco 'N', Gloria 'N' y Jesús 'N'

La Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia condenatoria en contra de tres integrantes de un grupo criminal, por su responsabilidad penal en los delitos de secuestro agravado y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Se trata de Marco “N”, Gloria “N” y Jesús “N”, quienes recibieron una pena de 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado, además de dos años más por portación de arma de fuego, para un total de 52 años de prisión.

La sentencia fue obtenida luego de que el Ministerio Público de la Federación, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, presentó pruebas suficientes ante la autoridad judicial.

La reparación integral del daño a la víctima será determinada durante la etapa de ejecución de la pena.

De acuerdo con la FGR, las labores de investigación y de campo contaron con el apoyo de peritos y elementos de la Policía Federal Ministerial, pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal.

Los ahora sentenciados fueron detenidos en 2024, derivado de una denuncia anónima, en el ejido San Francisco, municipio de Hidalgo, Tamaulipas, por elementos de la Guardia Estatal.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron armamento y lograron rescatar a una persona que se encontraba privada de su libertad.