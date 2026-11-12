Sentencian a 51 años de cárcel a feminicida de 'La Barbie Regia'

Francisco 'N' fue encontrado culpable de los delitos de feminicidio, robo de vehículo y robo, de acuerdo con la resolución judicial

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Francisco “N” fue sentenciado a 51 años de prisión por el feminicidio de Cindy Elizabeth Hernández Pérez, conocida como “La Barbie Regia”, ocurrido el 3 de octubre de 2024 en un departamento de la colonia Leones, en el municipio de Monterrey.

El hombre, quien tenía 25 años al momento de los hechos y actualmente tiene 27, recibió una sentencia condenatoria que deberá cumplir en un centro penitenciario del estado. Además, tendrá que pagar 4 mil cuotas por los delitos cometidos, así como la reparación del daño, que contempla la indemnización por muerte y los gastos funerarios, conforme a lo establecido por la ley.

Francisco “N” fue encontrado culpable de los delitos de feminicidio, robo de vehículo y robo, de acuerdo con la resolución judicial.

Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, el crimen ocurrió al interior del departamento donde vivía la víctima, de 35 años.

Las indagatorias establecieron que el ahora sentenciado primero agredió físicamente a Cindy Elizabeth, con quien presuntamente mantenía una relación sentimental. Posteriormente, continuó atacándola con un arma blanca, provocándole múltiples lesiones, entre ellas una en el cuello, que finalmente le causaron la muerte.

Después de la agresión, Francisco “N” se apoderó del teléfono celular de la víctima, con lo que le impidió comunicarse para solicitar ayuda. Posteriormente, robó un vehículo propiedad de Cindy Elizabeth y huyó del lugar.

Al arribar al departamento, las autoridades encontraron a “La Barbie Regia” sin signos vitales.

Días después del feminicidio, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a Francisco “N”, tras ejecutar un cateo en un domicilio ubicado en la comunidad de Los Cavazos, en el municipio de Santiago.

Desde su detención, el hombre permaneció internado en el penal de Apodaca, donde quedó a disposición de las autoridades hasta que se resolvió su situación jurídica con la sentencia condenatoria de 51 años de prisión.