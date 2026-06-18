Sentencian a 46 años a sujeto por abuso de menor en Nuevo León

La resolución judicial, dictada en junio de 2026, corresponde a hechos ocurridos en septiembre de 2025 en un municipio metropolitano.

La Fiscalía de Nuevo León obtuvo una sentencia condenatoria de 46 años de prisión contra *Jesús "N", de 38 años, tras demostrarse su responsabilidad en los delitos de violación equiparada y violación equiparada en grado de tentativa.

La resolución judicial, dictada en junio de 2026, corresponde a hechos ocurridos en septiembre de 2025 en un municipio metropolitano.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales y dictámenes científicos que reconstruyeron la conducta dolosa del acusado. Se acreditó que, tras establecer contacto con la víctima —una niña que contaba con 7 años al momento de los hechos—, el sentenciado realizó actos de índole sexual de manera reiterada, causándole daños físicos, psicológicos y conductuales que alteraron su desarrollo integral.

A pesar de los argumentos presentados por la defensa para intentar desestimar los cargos, el Juez otorgó la razón al Representante Social, dictando la pena privativa de libertad que el sentenciado deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social Estatal. Asimismo, se ordenó el pago por concepto de reparación del daño para cubrir el tratamiento psicológico de la víctima, dejando a salvo sus derechos para justificar montos adicionales durante la etapa de ejecución de sentencia.