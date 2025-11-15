Sentencian a 45 años de prisión a feminicida de García

Además, fue condenado al pago por reparación del daño, conforme a la ley, por concepto de indemnización por la muerte de la víctima y los gastos funerarios

La Fiscalía Especializada en Feminicidios obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Héctor “N”, de 45 años, por el delito de feminicidio cometido en la colonia Villas de Álcali, en el municipio de García.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima, una mujer de 36 años, mantenía una relación afectiva con el acusado. Las autoridades señalaron que Héctor “N” se valió de esta relación de confianza para aproximarse a ella y agredirla dentro del domicilio que compartían.

La Fiscalía expuso que el acusado portaba un cuchillo, atacándola de manera reiterada hasta privarla de la vida.

Un juez determinó imponer a Héctor “N” una pena de 45 años de prisión, la cual deberá cumplir en un penal estatal.

Además, fue condenado al pago por reparación del daño, conforme a la ley, por concepto de indemnización por la muerte de la víctima y los gastos funerarios.