Sentencian a 44 años de prisión a hombre por delitos sexuales

Laurentino 'N' fue declarado responsable de los delitos de violación y equiparable a la violación cometidos contra una adolescente

Un hombre fue sentenciado a 44 años de prisión tras ser declarado responsable de cometer los delitos de violación y equiparable a la violación en contra de una adolescente en Nuevo León.

La Fiscalía Regional Sur informó que, durante un juicio oral penal, una agente del Ministerio Público presentó pruebas y testimonios con los que acreditó la responsabilidad de Laurentino “N”, de 40 años, en los hechos.

De acuerdo con la investigación, los delitos ocurrieron entre 2021 y 2023, en un municipio del área metropolitana, cuando la víctima tenía 13 años.

Durante ese periodo, el acusado habría impuesto a la adolescente actos sexuales y de interacción corporal en contra de su voluntad, provocándole afectaciones físicas, psicológicas y conductuales.

Durante el juicio, la representación social presentó los elementos de prueba ante el juez, quien determinó que existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado como autor material de los hechos.

Tras concluir el debate entre las partes, el juez emitió una sentencia condenatoria por ambos delitos y estableció una pena de 44 años de prisión.

Laurentino “N” deberá permanecer internado en un Centro de Reinserción Social Estatal.

El hombre fue detenido en mayo de 2025 por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones en San Luis Potosí, con apoyo de autoridades de esa entidad, y posteriormente trasladado a Nuevo León, donde permanecía bajo prisión preventiva.