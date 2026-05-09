Sentencian a 41 años de cárcel a homicida de ministerial

El sentenciado participó junto a otros hombres en el ataque con armas de fuego a la unidad donde viajaban agentes que realizaban labores de investigación

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que un hombre identificado como José Antonio “N” fue sentenciado a 41 años y 8 meses de prisión tras ser encontrado culpable por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, por hechos ocurridos en marzo de 2019 en el municipio de Juárez.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, durante el Juicio Oral Penal el Ministerio Público presentó pruebas y testimonios que acreditaron la participación del acusado en un ataque armado contra elementos ministeriales sobre la Carretera a Reynosa.

En la agresión perdió la vida el agente ministerial Raúl Reyes, de 38 años de edad, mientras que un segundo elemento logró sobrevivir gracias a la atención médica recibida.

Según las investigaciones, José Antonio “N” y otros sujetos, entre ellos dos hombres ya sentenciados previamente, habrían seguido y atacado con armas de fuego la unidad donde viajaban los agentes que realizaban labores de investigación.

Además de la pena de prisión, el juez ordenó el pago por reparación del daño, incluyendo indemnización por muerte, gastos funerarios y atención médica.