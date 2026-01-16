Sentencian a 25 años de prisión a hombre por homicidio calificado

Las investigaciones establecieron que el día de los hechos, el ahora sentenciado se encontró con la víctima y tras discutir, lo hirió con una navaja

Un hombre fue sentenciado a 25 años de prisión tras ser encontrado culpable del delito de homicidio calificado, luego de un juicio celebrado por la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves.

De acuerdo con la autoridad, el juicio en contra de Óscar David Santos Flores inició el 12 de enero y concluyó el 13 de enero de 2026, derivado de hechos ocurridos el 3 de noviembre de 2024, en la colonia Fomerrey 116, en el municipio de Monterrey.

Las investigaciones establecieron que el día de los hechos, el ahora sentenciado se encontró con la víctima, identificada como Eliud Enrique Martínez Martínez, en la vía pública, específicamente en el cruce de la calle Heliotropo y la avenida Aztlán, frente al Hotel Palma Real.

En ese lugar, Santos Flores comenzó a agredirlo físicamente y posteriormente utilizó una navaja con la que lo lesionó en repetidas ocasiones.

La víctima presentó heridas punzocortantes en el área del pectoral izquierdo, hemitórax izquierdo y región escapular derecha, lesiones que le provocaron la muerte.

Óscar David Santos Flores fue detenido mediante una orden de aprehensión y, tras el desahogo de pruebas durante el juicio, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria en su contra.

Además de la pena de prisión, el sentenciado deberá cubrir la indemnización por muerte y los gastos funerarios correspondientes.