Sentencian a 25 años de prisión a dos por homicidio en García

Tras la agresión, el atacante huyó del sitio a bordo de una motocicleta, en la que era esperado por un cómplice, logrando ambos abandonar rápidamente la zona.

Dos hombres fueron sentenciados a 25 años de prisión cada uno tras ser encontrados penalmente responsables del homicidio de un joven de 28 años, asesinado a balazos dentro de un domicilio en el municipio de García, en hechos ocurridos durante noviembre de 2024.

Durante la continuación del juicio oral, la Fiscalía Especializada en Homicidios presentó pruebas documentales, periciales y dictámenes científicos con los que acreditó la participación de Marcos “N” y Martín “N” en el crimen de Eduardo Núñez, quien perdió la vida luego de ser atacado con disparos de arma de fuego al interior de una vivienda ubicada en la calle 37 del fraccionamiento Brisas Residencial.

De acuerdo con la investigación, el 7 de noviembre de 2024, la víctima se encontraba dentro del domicilio cuando uno de los agresores llegó al lugar preguntando por el hermano de Eduardo. Instantes después, el hombre ingresó por la fuerza y abrió fuego contra el joven, causándole heridas mortales.

Tras la agresión, el atacante huyó del sitio a bordo de una motocicleta, en la que era esperado por un cómplice, logrando ambos abandonar rápidamente la zona.

Durante el juicio, la defensa presentó argumentos en favor de los acusados; sin embargo, el Ministerio Público respondió y desacreditó dichos planteamientos, sosteniendo la solidez de las pruebas recabadas durante la investigación.

Luego de valorar los elementos expuestos por ambas partes, el juez determinó que la Fiscalía acreditó de manera legal y suficiente la responsabilidad penal de ambos acusados como autores materiales directos del homicidio, emitiendo un fallo condenatorio.

Además de la pena de prisión, los sentenciados deberán cubrir el pago correspondiente a la reparación del daño, incluyendo la indemnización por muerte y los gastos funerarios, en términos de ley.

Dentro de las indagatorias, un testigo señaló que el crimen podría estar relacionado con una disputa por el control de un presunto punto de venta de droga en la zona, derivada de conflictos entre personas vinculadas a esa actividad ilícita.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Homicidios.