Sentencian a 25 años a dos hombres por homicidio en Juárez

Los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2025 en un domicilio de la colonia Privadas de la Silla, donde la víctima, fue sorprendida por los ahora sentenciados

Dos hombres fueron sentenciados a 25 años de prisión tras ser encontrados culpables del delito de homicidio calificado, por el asesinato de un hombre ocurrido en abril de 2025 en el municipio de Juárez.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que un Tribunal de Juicio Oral emitió fallo condenatorio en contra de Rafael "N" de 34 años y Juan Carlos "N" de 28, luego de que el Ministerio Público acreditara su responsabilidad mediante pruebas periciales, materiales y testimoniales.

Los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2025 en un domicilio de la calle Cerro de la Campana, en la colonia Privadas de la Silla, donde la víctima, identificada como Néstor de 38 años, fue sorprendida por los ahora sentenciados y un tercer implicado que continúa sin ser identificado.

De acuerdo con la investigación, los agresores ingresaron por la fuerza al inmueble y sometieron a la víctima.

Posteriormente, Juan Carlos "N" le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego antes de que los tres huyeran del lugar.

Además de la pena de prisión, el juez condenó a los responsables al pago de la reparación del daño, que incluye la indemnización por la muerte de la víctima y los gastos funerarios, en los términos establecidos por la ley.