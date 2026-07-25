Sentencian a 2 hombres por portación de arma y posesión de droga

Ambos fueron capturados por Fuerza Civil en una brecha de Los Ramones, donde les aseguraron un arma de fuego, cuatro cargadores, cartuchos y dosis de droga

Dos hombres detenidos en el municipio de Los Ramones fueron sentenciados por un juez federal, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó su responsabilidad en delitos relacionados con la portación de armas, cartuchos de uso exclusivo del Ejército y posesión de narcóticos.

Antonio “N” recibió una condena de seis años, cuatro meses y 15 días de prisión, además del pago de una multa superior a los 14 mil pesos, por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, Francisco “N” fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de cárcel, así como al pago de una multa de poco más de nueve mil pesos, tras ser encontrado responsable de la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, además de posesión simple de marihuana y metanfetamina.

De acuerdo con la FGR, ambos fueron capturados por elementos de Fuerza Civil en una brecha del municipio de Los Ramones, donde les aseguraron un arma de fuego, cuatro cargadores, 33 cartuchos útiles, diversas dosis de marihuana y metanfetamina, así como una pechera y un chaleco con insignias de un grupo delictivo.

Tras integrar las pruebas, el Ministerio Público Federal judicializó la carpeta de investigación y obtuvo las sentencias mediante un procedimiento abreviado ante un juez de Control.

La FGR reiteró que continuará con las acciones para combatir los delitos del orden federal en Nuevo León.