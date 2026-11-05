Sentencian a 15 años de prisión a hombre por homicidio en Juárez

El crimen se registró al interior de un domicilio ubicado en la colonia Villas de Juárez, donde el ahora sentenciado se encontraba con la víctima

A 15 años de prisión fue sentenciado Daniel “N”, luego de ser encontrado culpable del asesinato de un hombre identificado como Félix, ocurrido en agosto de 2023, en el municipio de Juárez.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen se registró al interior de un domicilio ubicado en la colonia Villas de Juárez, donde el ahora sentenciado se encontraba con la víctima.

En ese lugar, ambos comenzaron una discusión que posteriormente escaló a una agresión física, durante la cual Daniel “N” obstruyó la respiración de Félix hasta provocarle la muerte.

Al arribar al sitio, las autoridades confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La autopsia practicada por personal pericial determinó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Además de la pena de 15 años que deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social del Estado, Daniel “N” tendrá que cubrir el pago correspondiente a la reparación del daño.