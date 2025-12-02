Sentencian a 12 años de prisión a traficante de migrantes en NL

Víctor 'H' fue detenido en abril del 2022 en el municipio de Los Ramones, donde rescataron a 16 personas, provenientes de Guatemala y Honduras

La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo sentencia condenatoria en contra de Víctor “H” por delitos considerados en la Ley de Migración.



El juez dictó sentencia de 12 años de prisión y el pago de siete mil 500 días multa, equivalentes a 721 mil 650 pesos, por su participación en la comisión del delito de transporte ilícito de migrantes con el agravante de transportar también extranjeros menores de edad.



Elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a Víctor “H”, el 21 de abril de 2022, a la altura del kilómetro 70+300 de la carretera Monterrey-Reynosa, en el municipio de Los Ramones, donde rescataron a 16 personas, provenientes de Guatemala y Honduras, entre ellas dos menores de edad.



Por estos hechos, el Ministerio Público Federal (MPF), mediante audiencia de juicio oral, obtuvo del juez, la sentencia condenatoria antes referida.



Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie de forma presencial o anónima las 24 horas de los 365 días del año, y pone a disposición el teléfono de denuncia 8181547400 ext. 187315, correo electrónico ventanillaunicanl@fgr.org.mx o en sus oficinas en Carretera Monterrey-Laredo km. 14.5 Colonia Nueva Castilla, Escobedo, NL.