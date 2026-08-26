Sentencia Miguel Flores: no habrá tolerancia al maltrato animal

El funcionario calificó la conducta como inadmisible y criticó que este tipo de actos violentos se graben y difundan con burla

Luego de que se viralizara en redes sociales un video donde un joven lanza al aire con fuerza a una gatita llamada “Julieta”, el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, condenó tajantemente la agresión y advirtió que el Estado actuará con todo el peso de la ley.

El funcionario calificó la conducta como inadmisible y criticó que este tipo de actos violentos se graben y difundan con burla, enfatizando que no se deben normalizar en la sociedad.

“Se grabó, la lanzó con todas sus fuerzas, se burló y todavía subió todo a redes sociales. Vamos a actuar contra quienes cometen estos actos para mandar un mensaje claro a la sociedad: si queremos tener un mejor lugar para vivir, tenemos que empezar siendo mucho más humanos y evitar este tipo de acts. En Nuevo León no toleramos el maltrato animal. Llegaremos hasta las últimas consecuencias”, aseveró Flores Serna.

El Secretario recordó que la administración estatal ha impulsado reformas legislativas para endurecer los castigos ante la crueldad hacia las mascotas. Entre las iniciativas presentadas ante el Congreso destacan:

Penas más severas: Propuesta de reforma al Código Penal para aplicar hasta 12 años de prisión a quien provoque la muerte de un animal con dolo.

Registro de agresores: Creación del Registro Estatal de Maltratadores y Agresores Animales (REMAA), un padrón público de personas sentenciadas por estos delitos para evitar la reincidencia.

Respecto al caso de “Julieta”, las autoridades confirmaron que la felina ya fue rescatada y se encuentra recibiendo atención veterinaria. Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Nuevo León mantiene abiertas las investigaciones para dar con el paradero del responsable, al tiempo que el Gobierno del Estado hizo un llamado a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier acto de crueldad.