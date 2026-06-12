Señalan tramo de terracería lleno de baches en la colonia Alianza

Quienes transitan por este punto consideran que el tramo quedó en el olvido, pues la pavimentación concluye justo antes de llegar a esta sección

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Lo que para algunos automovilistas representa apenas unos metros de camino, para vecinos de la colonia Alianza se ha convertido en un problema cotidiano.

Sobre la avenida Del Palmar, en el cruce con Riberas del Río, en los límites entre Monterrey y Escobedo, existe un tramo de terracería que contrasta con el resto de la vialidad pavimentada y que, aseguran habitantes del sector, ha permanecido sin atención durante meses.

La diferencia es evidente: el pavimento termina abruptamente y da paso a una superficie irregular marcada por baches, hundimientos y grandes cráteres que obligan a los conductores a disminuir la velocidad para evitar daños en sus vehículos.

Conductores señalan que diariamente deben sortear los desperfectos para ingresar o salir de la zona.

“Yo que paso todos los días por aquí siempre batallo para pasar; tengo que ir bien despacio porque está todo lleno de baches”, agregó Luis.

Quienes transitan por este punto consideran que el tramo quedó en el olvido, pues la pavimentación concluye justo antes de llegar a esta sección de la vialidad.

“Esto está horrible, tenemos que pasar por aquí a fuerza, pero quedó en el olvido esta calle, horrible que está”, dijo Mario.

Ante esta situación, hicieron un llamado al municipio correspondiente a que atienda la problemática y realicen los trabajos necesarios que permitan mejorar la movilidad en este sector de la ciudad.