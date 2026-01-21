Señalan falta de políticas públicas y acción en anexos

El Congreso del Estado ya había emitido un exhorto a la Secretaría de Salud para la creación de un padrón de anexos, del cual aún no hay respuesta oficial.

Luego de que fue localizado un maestro colombiano desaparecido dentro de un anexo, diputados locales señalaron la falta de políticas públicas y de acciones de regulación por parte de las autoridades correspondientes.

Vacíos legales en centros de rehabilitación

La diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, indicó que, aunque existen leyes que regulan los centros de rehabilitación, persisten vacíos legales que permiten prácticas incorrectas en estos espacios.

“Es importante generar una política pública y una reglamentación en torno a estos lugares, ya que algunos sí cumplen con la rehabilitación adecuada, pero en otros casos no”, señaló.

Agregó que es necesario contar con un padrón oficial de anexos y con reglas y normas claras que regulen su operación interna.

Secretaría de Salud debe supervisar anexos

Por su parte, el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, afirmó que la Secretaría de Salud debe prestar suma atención a estos centros para garantizar un trato adecuado a las personas internadas.

“La Secretaría de Salud no está haciendo su trabajo en esta materia. Debe existir un padrón público de todos los anexos y supervisar que se cumplan las medidas necesarias para una recuperación adecuada”, expresó.

Congreso insiste en padrón de anexos

Recordó que el Congreso del Estado ya había emitido un exhorto a la Secretaría de Salud para la creación de un padrón de anexos, del cual aún no hay respuesta oficial.

Hallazgo del maestro colombiano en Juárez

El pasado viernes, el maestro colombiano Leonardo Ariel Escoba Barrios fue localizado en un anexo del municipio de Juárez, luego de haber sido confundido con una persona en situación de calle.

De acuerdo con su testimonio, llegó a Nuevo León tras un viaje desde Colombia, pero por irregularidades en su arribo fue detenido de manera ilegal y sufrió tortura física y abandono institucional por parte de autoridades federales.

Condiciones previas a su localización

Tras su liberación, permaneció cuatro días deambulando sin comer ni beber agua, con lesiones graves derivadas de una golpiza. Posteriormente, personal del centro de rehabilitación lo encontró y lo trasladó a sus instalaciones.