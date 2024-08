Señalan diputados que no ven avances reales en el Par Vial

Carlos de la Fuente, diputado del PAN, dijo que no hay ningún avance en las obras ya que no se tienen los recursos para trabajar en la reconstrucción

A más de un mes del cierre del Par Vial en Constitución y Morones, diputados locales indican que no se observa un avance real en la obra que se prometió estaría lista para antes de septiembre.

Actualmente, el Par Vial de Constitución y Morones Prieto tiene un 35 por ciento de tramos con cierres generando tráfico en estas avenidas que son las principales para transitarse entre diferentes municipios.

Y aunque el Gobierno del Estado indicó que para antes de septiembre estarían abiertas las vialidades, legisladores indican que no hay ningún avance ya que no se tienen los recursos para trabajar en la reconstrucción.

“El problema del Gobierno del Estado es que le gusta hacer inicios de obra, entonces por eso hacen mucho y luego los tapa pero no van avanzando, por eso vemos como van cerrando más espacios de más vialidades porque no avanza, no termina, mas todas las afectaciones que dejó la tormenta tropical Alberto que dijeron que en un mes, mes y medio iban a estar listas, pues ya pasó un mes y una semana y no vemos avances, ni siquiera tienen recursos.

“Dijeron que iban a llegar 4 mil 500 millones de pesos de los cuales 1 mil 500 iba a ser inmediatos y todo pinta para que no llegó nada”, dijo Carlos de la Fuente, diputado del PAN.

Por su parte, el diputado del PRI, Javier Caballero, puntualizó que las obras de reconstrucción se terminarían más rápido si el gobernador Samuel García entregara el presupuesto.

“Muchas cosas serían más sencillas si el gobernador entregara el presupuesto, porque la reparación del Par Vial es uno de tantos problemas que tiene el estado de Nuevo León, es un tema de vialidad y movilidad.

“Sin embargo, hay un gran número de obras pendientes en los municipios, un gran número de inversiones pendientes que tienen que ver con temas de resolver problemas críticos y graves del estado de Nuevo León y un presupuesto de egresos por supuesto que contemplaría estos temas específicos”, puntualizó Caballero.

El Par Vial cuenta con 16 cierres viales que suman 17.5 kilómetros de superficie de camino parcialmente cerrado generando tráfico en la ciudad.

