Señalan a tres internos por ataque que dejó dos muertos

Autoridades les atribuyen su presunta participación en hechos ocurridos en agosto de 2025 en Monterrey, donde se registró un ataque a balazos

Agentes Estatales de Investigación del grupo de homicidios ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Diego “N” de 35 años, Gauri “N” de 22 y Omar “N” de 30, quienes ya se encontraban detenidos por otros delitos en un Centro de Reinserción Social del estado.

Y es que las autoridades les atribuyen su presunta participación en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, derivados de hechos ocurridos en agosto de 2025 en Monterrey.

De acuerdo con los datos de prueba integrados por el Agente del Ministerio Público, los ahora imputados arribaron en un vehículo a un domicilio ubicado en la calle 20 de Noviembre, en la colonia 10 de Marzo, donde descendieron portando armas de fuego cortas.

En el exterior del inmueble se encontraba un grupo de personas, a quienes, según la investigación, los señalados habrían disparado en múltiples ocasiones, debido a conflictos relacionados con el consumo y distribución de droga para un grupo contrario.

Como resultado del ataque, Manuel (48 años) y Juan (45) perdieron la vida a causa de impactos de proyectil de arma de fuego. Además, una mujer y dos hombres resultaron con lesiones graves.

En las próximas horas serán puestos a disposición de un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica conforme avancen las audiencias correspondientes.