Señalan a autoridades por manejo deficiente de acoso a menor

“Este caso no es un hecho aislado. Es reflejo de una falla estructural en nuestro sistema normativo, que deja en la indefensión a niñas, niños y adolescentes frente a formas de acoso que no están claramente tipificadas. No podemos permitir que se normalicen conductas que atentan contra la dignidad, integridad y desarrollo libre de nuestra niñez”, dijo el diputado.