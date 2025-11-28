Señalan a autoridades de golpear internos de centro en Pesquería

Denuncian integrantes del grupo Recuperando Familia que ministeriales acudieron a las instalaciones a presuntamente amedrentar a los internos

El centro de rehabilitación del grupo Recuperando Familia, está viviendo días complicados, luego de que ministeriales acudieran a presuntamente amedrentar a mujeres y hombres que se encontraban internadas en un inmueble en el municipio de Pesquería.

De acuerdo con el director del centro, todo comenzó porque una señora que buscaba ingresar y mantener a un familiar en el lugar, se quejó con los dirigentes del municipio luego de que el centro de rehabilitación le pidiera pagar 600 pesos para los gastos que tendría el familiar dentro del centro de rehabilitación.

El grupo Recuperando Familias, se caracteriza por ayudar a la comunidad, pero las autoridades aparentemente sin orden judicial mandaron sacar a todas las y los internos, algunas presuntamente con golpes.

“Tenemos siete años trabajando en Pesquería, Nuevo León, ayudando a la comunidad, haciendo labor social y dándoles ayuda a la gente incapacitada que no tiene para pagar un internamiento".

"Entonces nuestra queja es que tuvimos un problema con las autoridades y llegaron a nuestros establecimientos a dañarnos a mi persona y a la institución injustificadamente”, expresó Andrés González, director de centros de rehabilitación Recuperando Familias.

Además, de acuerdo con el director, existe un hostigamiento por parte del municipio.

Ahora solo piden a la comunidad a ayudar a mantener el centro que ha buscado a ayudar una gran cantidad de personas.