Señalada por muerte de Zaid Sebastián enfrenta 5 años de prisión

La Fiscalía informó que la presunta agresora permanece bajo el sistema especializado para adolescentes tras la muerte del joven de 17 años

Luego de que Zaid Sebastián, de 17 años, falleciera tras permanecer hospitalizado desde el pasado 8 de junio, cuando fue apuñalado en la colonia Rafael Buelna, en Monterrey, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que se integrará una nueva carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Durante una rueda de prensa matutina en la Fiscalía General del Estado, Alejandro Carlín Balboa, vicefiscal de control y desarrollo en la procuración de justicia, comentó que la adolescente señalada como presunta responsable fue trasladada al sistema especial para adolescentes, donde permanece bajo tratamiento en los Centros de Atención Integral para Adolescentes.

“Sabemos bien que la víctima ha perdido la vida y por lo tanto se va a integrar la carpeta de investigación al respecto y en su momento va a ser judicializada ahora por el delito de homicidio”, explicó el funcionario de la Fiscalía.

La autoridad detalló que la presunta agresora cuenta con 16 años de edad y, en caso de que se determine una medida privativa de libertad, la sanción máxima que podría recibir dentro del sistema de justicia para adolescentes sería de hasta cinco años.