Señala Waldo Fernández que jóvenes casi no tienen acceso a casas

Fernández sostuvo que el problema no está relacionado únicamente con el precio de las viviendas, sino también con su ubicación

La falta de oportunidades para acceder a una vivienda en el área metropolitana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los jóvenes de Nuevo León, afirmó Waldo Fernández.

El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional señaló que esta inquietud se ha repetido durante los recorridos y asambleas que ha realizado en distintos municipios del estado, donde ha escuchado las preocupaciones de jóvenes y padres de familia sobre su futuro.

Fernández sostuvo que el problema no está relacionado únicamente con el precio de las viviendas, sino también con su ubicación, debido a que quienes no pueden adquirir una casa cerca de sus centros de trabajo terminan buscando opciones en zonas cada vez más alejadas.

Esta situación, explicó, representa mayores gastos y tiempos de traslado para los trabajadores jóvenes.

“Los jóvenes, la mayor preocupación, es la falta de posibilidades de poder comprar una vivienda. Pese a que ganan bastante bien, su salario no les alcanza porque la vivienda está muy cara y lo que consiguen está muy lejos de sus centros de trabajo, lo que les genera más problemas económicos”, expresó el senador con licencia.

Ante esta situación, Fernández destacó la importancia de que los jóvenes cuenten con herramientas que les permitan mejorar sus condiciones de vida y ampliar sus oportunidades.

Entre ellas, mencionó programas sociales impulsados por la Cuarta Transformación, como las becas educativas y Jóvenes Construyendo el Futuro, los cuales, consideró, no deben entenderse únicamente como apoyos económicos.

El aspirante sostuvo que estos programas pueden funcionar como instrumentos de movilidad social, al permitir que los jóvenes continúen sus estudios, complementen su formación o adquieran experiencia para incorporarse al mercado laboral.