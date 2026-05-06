Señala Samuel disminución de carterismo y acoso en transporte

El gobernador atribuyó este logro a la creación de la División Urbana de Fuerza Civil, quienes vigilan paradas, estaciones del Metro, Ecovía, camiones y vagones

El robo por carteristas en el transporte público ha sido prácticamente erradicado, al pasar de 98 casos mensuales a solo dos reportes al cierre de diciembre de 2025, según informaron autoridades estatales.

De acuerdo con el gobernador Samuel García Sepúlveda, esta reducción se logró tras la implementación de la División Urbana de Fuerza Civil, cuyos elementos mantienen presencia en paradas oficiales, estaciones del Metro, Ecovía, así como en unidades de Transmetro, camiones y vagones.

Antes de esta estrategia, se llegaron a registrar hasta 98 denuncias mensuales por este delito. Sin embargo, la incidencia disminuyó de forma considerable hacia finales del año pasado.

“Había 98 reportes al mes de carteristas y diciembre los cerramos con dos nada más”, especificó Abraham Vargas, Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.

Además de la baja en robos, las autoridades señalaron que el acoso dentro del transporte público también ha disminuido, aunque no se detalló el porcentaje exacto de reducción.

"Y acoso también bastante, y es que todos los camiones además tienen cámaras y están conectados al C5. “Estamos viendo las rutas que tienen más incidencia y todo el día suben mujeres y hombres policías”, dijo García Sepúlveda.

El mandatario estatal explicó que la estrategia se ha enfocado en identificar las rutas con mayores reportes de acoso para mantener una vigilancia constante en esos trayectos.

Finalmente, García Sepúlveda destacó que estas acciones han impactado positivamente en la percepción ciudadana, mejorando la aprobación del servicio de movilidad en el estado, el cual históricamente había sido uno de los rubros peor evaluados por los usuarios.