Señala Regio Poder trabas para realizar su registro

Integrantes de Regio Poder indicaron que el Instituto Estatal Electoral modificó el reglamento que regula la constitución de estas agrupaciones

Integrantes de Regio Poder una nueva plataforma formada por industriales del estado denunciaron trabas por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) para su registro como asociación política.

El grupo de empresarios argumentó que el organismo modificó el reglamento que regula la constitución de estas agrupaciones, pasando de ocho artículos establecidos en la ley a más de 150.

De acuerdo con los denunciantes, esta modificación representa una medida restrictiva que inhibe la participación ciudadana y dificulta la formación de nuevas organizaciones políticas en la entidad.

Andrea Sofia García, representante de Regio Poder, informó que estas modificaciones establecen nuevas reglas como poner más trabas fiscales, no permiten jóvenes y piden a los que desean así inscribirse no estar en dos o más asociaciones políticas.

Tras esta acción, García calificó al órgano electoral ciudadano como una institución que en lugar de fomentar la participación de la población prohíbe que la ciudadanía busque integrarse a los procesos electorales.

“Ocho artículos para las asociaciones políticas estatales y este nuevo reglamento, ¿cuántos creen que tuvo? 154 artículos dentro de este reglamento, se prohíbe que participen los jóvenes, se prohíbe que una persona pueda estar en dos o más asociaciones políticas, vemos que la ley ha quedado rebasada por este reglamento.

“En más de diez años no hemos tenido una asociación política en el Estado. Bien, parece que el Instituto Estatal Electoral parece de prohibición ciudadana, no de participación ciudadana”, señaló García.

Por su parte, el empresario Juan Carlos Pérez Góngora reiteró que el tramite de registro ingresado el pasado 16 de octubre solo debería ser de aceptación y no de polémica, ya que el instituto debe fomentar este tipo de asociaciones en el estado.

Y consideró que es necesario comenzar a analizar si el IEEPCNL es árbitro electoral justo para los nuevoleoneses, poniendo en tela de juicio las acciones del organismo ante la integración de nuevos actores políticos.

“Se supone que el trámite que se hizo el día 16 de octubre es un trámite sencillo, solamente nos deberían aceptar, tenemos más de diez años de que el departamento que tienen de Participación Ciudadana no ha trabajado en fomentar asociaciones políticas que vengan a registrarse.

“Yo creo que es momento de recapacitar y ver si realmente este árbitro es el que merecemos los ciudadanos. O sea, está están estableciendo más reglas de las que existen para los partidos políticos”, agregó Pérez Góngora.

Garcia sentenció que la modificación en el reglamento de un momento por parte de los consejeros del IEEPCNL se contrapone con el artículo 14 constitucional, por lo que esta acción podría ser denunciada ante el Tribunal Estatal Electoral.

“se aplica una retroactividad. Ustedes bien conocen el artículo 14 constitucional, aplica que, en derecho, al momento de presentar formalmente un registro, un requisito no se puede aplicar una ley posterior, entonces sí caería en una ilegalidad”, añadió García.