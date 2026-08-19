Señala NL a Escobedo por falta de acreditar casi $160 mdp

De acuerdo con el Estado, los recursos están relacionados con el proyecto “Multimodal Libramiento-Monclova-Colombia”, conocido como Triángulo Norte

El Gobierno del Estado señaló que el Municipio de Escobedo tiene pendiente por acreditar casi 160 millones de pesos correspondientes a recursos transferidos para obras de infraestructura.

De acuerdo con el Estado, los recursos están relacionados con el proyecto “Multimodal Libramiento-Monclova-Colombia”, conocido como Triángulo Norte.

La administración estatal indicó que Escobedo no presentó comprobantes de transferencias, facturas ni documentación sobre avances de obra por 79 millones 630 mil 83 pesos, recursos que ya habían sido entregados.

Además, señaló que en la documentación presentada por el Municipio el pasado 10 de agosto ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, no fue contemplada una segunda cantidad por 79 millones 946 mil 834 pesos, de la cual tampoco se presentaron documentos para acreditar su aplicación o destino.

Ante esta situación, el Gobierno del Estado afirmó que mantiene disposición para trabajar de manera coordinada con el Municipio y brindar acompañamiento técnico y administrativo para integrar la documentación pendiente.