Señala Mariana a Tatiana de querer imponer a aliado en el IEEPCNL

Rodríguez cuestionó que Cantú Escalante sea considerado para ocupar un cargo que, dijo, requiere absoluta imparcialidad de cara a las elecciones

Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, se lanzó este viernes contra Tatiana Clouthier al acusarla de intentar imponer a Jesús Cantú Escalante como secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL).

A través de un video, Rodríguez cuestionó que Cantú Escalante sea considerado para ocupar un cargo que, dijo, requiere absoluta imparcialidad de cara a las elecciones de 2027.

“Tatiana Clouthier se quiere imponer en el Instituto Estatal Electoral de Nuevo León, que es básicamente el árbitro en las elecciones”, afirmó.

Rodríguez destacó la relevancia de la Secretaría Ejecutiva, al señalar que el puesto tiene bajo su responsabilidad buena parte de la operación jurídica y administrativa del organismo electoral, además de intervenir en asuntos relacionados con candidaturas, paridad y organización de los comicios.

“Se vota el nombramiento del secretario ejecutivo, que básicamente es quien administra lo jurídico, determina si una persona puede ser candidato a alcalde o a gobernador, da dictámenes de paridad, emite constancias de candidato, determina si hubo trampas y además administra más de $1,500 millones de pesos, que es lo que va a costar la elección”, sostuvo.

De acuerdo con el IEEPCNL, la Secretaría Ejecutiva es precisamente el órgano encargado de realizar las funciones técnico-administrativas del Instituto, mientras que el organismo electoral debe conducirse bajo principios como independencia e imparcialidad.

El señalamiento de Rodríguez se centra en la relación que, asegura, existe entre Cantú Escalante y Clouthier.

La titular de Amar a Nuevo León afirmó que el aspirante “es el actual coordinador de la campaña de Tatiana” y que además ha trabajado en el gobierno federal y a favor del partido político que ella representa.

“Por eso, el secretario ejecutivo debe ser completamente imparcial; en cambio, lo quieren votar en lo oscurito y en fast track”, reprochó. La declaración ocurre el mismo día en que el Consejo General del IEEPCNL tiene previsto votar la designación de Cantú Escalante para ocupar la Secretaría Ejecutiva. La propuesta establece que, de aprobarse, asumiría el cargo a partir del 5 de septiembre y requiere cinco de los siete votos de las consejerías electorales.

Rodríguez insistió en que, por la relevancia del puesto, Cantú Escalante no debería siquiera estar considerado para la posición.

Creo que esto va en contra de toda democracia; no debería ni siquiera ser una propuesta a su nombre y menos entrar a votación. El Instituto Electoral debe estar completamente apartidista y están haciendo una violación a la democracia”, afirmó.

Finalmente, lanzó un llamado para impedir lo que calificó como una intromisión de la exsecretaria de Economía en el organismo electoral.

“No podemos permitir que Tatiana Clouthier se entrometa en el Instituto Electoral de Nuevo León y que le quieran poner color al árbitro electoral de Nuevo León”, sentenció.