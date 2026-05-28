Señala Farah a ‘Cómo Vamos’ como incongruente

Farah cuestionó los 5.1 puntos obtenidos por el municipio, contrastándolos con los primeros lugares en calidad de vida y seguridad que le otorgan organismos

Tras calificar de "incongruente" la última evaluación de Alcalde Cómo Vamos, que ubicó a San Pedro Garza García en la última posición con un puntaje de 5.1, el alcalde Mauricio Farah en entrevista para El Horizonte cuestionó los criterios del organismo y aclaró que, desde el inicio de su administración, notificó que no participaría en dicho proceso.

El edil sampetrino detalló que informó con oportunidad al director de la plataforma, Luis Ávila, sobre la postura de su gobierno, por lo que lamentó que se publicara un resultado sobre un proceso del cual decidieron no formar parte.

“Primero que nada respeto mucho la opinión la plataforma, pero definitivamente no la comparto, ya que yo como alcalde y como municipio, desde el inicio de esta administración manifestamos que no participaríamos en esa evaluación”, afirmó Farah.

El munícipe explicó que esta postura fue remitida de manera constante tanto por vías oficiales como en encuentros presenciales.

“Lo hicimos a través correos electrónicos, a través de oficios cada vez que nos hacían invitación y en físico o en reuniones que tuve con la plataforma, con el director y con todo el equipo de trabajo, les manifesté: San Pedro no va a participar en esta evaluación”.

El alcalde acusó a la plataforma Cómo Vamos Nuevo León de una falta de ética al difundir una calificación del municipio en un proceso del que decidieron no formar parte, una postura que, aseguró, fue formalizada mediante oficios y reuniones presenciales con los directivos del organismo.

“Se me hace no ético que ellos decidan publicar una evaluación en la que yo no participé, ese examen yo no lo presenté, en qué momento ellos mencionan que San Pedro no participó, si se los mandé por escrito, les mandé oficio, se los dije en persona para mino se me hace correcto”, fustigó.

En un hecho inédito, la evaluación de la plataforma colocó en el sótano de la evaluación al municipio con un puntaje de 5.1, una cifra que, a decir de Farah, contrasta drásticamente con las métricas de organismos nacionales e internacionales.

Farah enfatizó que su administración se rige bajo la agenda que marca la ciudadanía y el aval de instituciones oficiales.

“Hay calificaciones muy desvariadas y a San Pedro te lo ponen en 5.1", cuestionó. "Los primeros lugares, que para mí son importantísimos que en San Pedro los tengamos, me los da la ONU en calidad de vida, me los da el INEGI, y la Fiscalía General de Justicia del Estado en materia de seguridad pública”.

Asimismo, el edil enumeró otros indicadores que respaldan la gestión municipal en rubros clave como servicios, finanzas y rendición de cuentas, contradiciendo el diagnóstico presentado por la plataforma digital.

“Me lo da también la ENSU (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana) con los mejores servicios públicos de todo México; me lo da HR Ratings en finanzas sanas, y también el Instituto de Transparencia, que nos puso 100. Entonces, para mí, es incongruente la calificación de esta plataforma”, concluyó.

EL Horizonte informó que la plataforma ciudadana puso en la cima al municipio de Monterrey, mientras que San Pedro Garza García se ubicó en el último lugar del listado metropolitano.

El desglose de las calificaciones de la plataforma sitúa al alcalde regio Adrián de la Garza, en la primera posición con una nota de 9.2 puntos. En el extremo opuesto, la calificación más baja de esta edición fue para el sampetrino Mauricio Farah, quien apenas alcanzó los 5.1 puntos.