Señala de la Garza 'letra muerta' en leyes por falta de recursos

Más del 80% de las leyes vigentes en Nuevo León operan como "letra muerta" en términos presupuestales, advirtió la diputada Lorena de la Garza.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto reveló que, de un universo de 173 ordenamientos legales en el Estado, apenas 29 cuentan con un impacto económico claro, lo que deja a la gran mayoría de las obligaciones aprobadas por el Congreso sin fondos reales para su aplicación.

Frente a esta problemática, la legisladora anunció que durante el tercer periodo de sesiones impulsará una revisión a fondo para vincular estas necesidades normativas con la discusión del Presupuesto 2027.

El objetivo central es poner orden y garantizar que cada norma que emane del Poder Legislativo especifique con precisión su costo operativo y la fuente de financiamiento, evitando así compromisos institucionales incosteables.

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La estrategia planteada por la presidencia de la Comisión de Presupuesto contempla una doble vertiente:

Auditoría a la normatividad actual: Evaluar el catálogo de leyes vigentes para identificar cuáles requieren recursos económicos específicos para operar de manera efectiva.

Planeación financiera responsable: Integrar estas necesidades financieras detectadas en el análisis y discusión del próximo paquete fiscal para el ejercicio 2027.

Con estas acciones, el Poder Legislativo busca frenar la aprobación de mandatos sin respaldo financiero y asegurar que las leyes del Estado se traduzcan en acciones tangibles para la ciudadanía.