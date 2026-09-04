Señala a Lorena de la Garza por bloquear diálogo presupuestal

El gobernador Samuel García también acusó a la legisladora de afirmar ante el Congreso que su administración ha sobreendeudado a Nuevo León

El gobernador, Samuel García, señaló a la presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado, Lorena de la Garza, de haber solicitado a las bancadas del PRI y PAN no atender el llamado del Gobierno estatal para sostener un encuentro con los coordinadores legislativos y abordar el presupuesto para 2027.

Durante el Nuevo León Informa, el mandatario estatal también acusó a la legisladora de afirmar ante el Congreso que su administración ha sobreendeudado a Nuevo León y sostuvo que la falta de aprobación del presupuesto estatal no solamente se ha presentado para 2026, sino también en años anteriores.

“Esta señora (Lorena de la Garza) que ya se cree candidata o que ya se cree alcaldesa en lugar de acercarse y empezar a conciliar trae una cantidad de mentiras y de cero diálogo y entiendo que ella pidió a la bancada del Pan y la del PRD que ya no existe, ahora es el PRIAN. Ella por sus tamaños dijo no vamos, no va ni PRI ni PAN”, dijo.

García consideró que la falta de acuerdos presupuestales no responde a un conflicto político, sino a una decisión que, afirmó, busca impedir que su administración avance en obras como la conclusión del Metro.

“No es pelea ni es conflicto, es chiflazon. Estos señores que se les invita se les dice apruébame un año, el último, por decencia, por Nuevo León y qué es lo que dice, el corrupto de Samuel nos sobreendeudó, eso es lo que dice Lorena de la Garza”, precisó.

“Esta señora está empeñada en que no haya (presupuesto) porque ella lo que dice es no le demos presupuesto a Samuel para que no acabe el metro y la gente le reclame y la vaya mal en el 2027, así es como piensa el PRI”, agregó.

El gobernador reconoció que contar con un presupuesto aprobado facilitaría la operación de su administración y la ejecución de proyectos, pero aseguró que las obras continuarán incluso sin la aprobación del paquete presupuestal.

“Yo hoy le digo con o sin el presupuesto lo voy a terminar pero es más fácil y va a ser mucho más útil que por fin al gobierno de Nuevo León nos den el presupuesto que nos ha negado 4 años”, dijo.

García también rechazó las acusaciones de que su administración haya generado un sobreendeudamiento y cuestionó cómo podría atribuírsele dicha responsabilidad si, afirmó, durante cuatro años el Congreso no ha aprobado el presupuesto estatal.

“Entonces la señora se la pasa diciendo que hemos sido irresponsables y que no nos van a aprobar el presupuesto porque Samuel sobreendeudó a Nuevo León, cómo es posible que yo haya sobreendeudado si cuatro años no me han votado el presupuesto y mire este es el gobierno del PRI, donde por cierto ella quedó inhabilitada por corrupta y ahora se las da de.. y que por cierto en ese año (2015) fue en donde tuvimos violencia que el actual alcalde empañado era el procurador”, precisó.

Durante sus declaraciones, el mandatario estatal mostró datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal correspondientes a los últimos 10 años, en los que, dijo, Nuevo León aparece en semáforo verde durante los últimos cinco años, periodo que corresponde a su administración.

“2015 cuando ella era parte del gabinete de Rodrígo Medina, el gobierno más corrupto en la historia de Nuevo León vean el nivel de deuda que nos dejó Rodrígo Medina, no podían pedir deuda el año siguiente, estaba el semáforo a punto de llegar rojo”, agregó.

Ahora está en puerta un nuevo encuentro con los coordinadores de las distintas bancadas del Congreso estatal, programado para el próximo 9 de septiembre.

A esta reunión también están contemplados representantes de los otros dos poderes del Estado y de los órganos autónomos, entre ellos la Fiscalía General de Justicia del Estado.