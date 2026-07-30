Semáforos descompuestos crean caos en Río Nazas

Al transitar por ese punto, los conductores deben percatarse antes si no hay nadie que se atraviese y, en ese caso, optan por cederle el paso para evitar chocar

En el cruce de las avenidas Río Nazas y Río Aguanaval, en Monterrey, hay riesgo de choque de vehículos porque no funcionan los semáforos.

Esto sucede a la altura de la colonia México, al sur de la ciudad.

Al transitar por ese punto, los conductores deben percatarse antes si no hay nadie que se atraviese y, en ese caso, optan por cederle el paso para evitar una colisión.

En el crucero hay cables derribados, lo que hace suponer que esa sería la causa de que no funcione la semaforización.

En el punto, no se percibe que haya habido algún accidente vehicular.

Probablemente durante la noche o madrugada algún camión de una altura fuera de lo permitido pasó por el sitio y echó abajo los cables.

Los automovilistas le pidieron a Tránsito de Monterrey reparar cuanto antes el desperfecto, antes de que suceda un accidente trágico.