Seis hombres detenidos por el homicidio de joven en Doctor Arroyo

Seis hombres fueron detenidos por el homicidio de un joven de 23 años, quien fue golpeado y atacado con piedras hasta morir en Doctor Arroyo.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejercieron acción penal mediante el cumplimiento de una Orden de Aprehensión girada en contra de Juan "N" de 28 años, Norberto "N" de 31, David "N" de 33, Oscar "N" de 19, José "N" de 21 y Jaime "N" de 29 años, por el delito de homicidio calificado.

Luego de que el pasado 28 de febrero del 2026 en Dr. Arroyo le produjeran la muerte violenta a un hombre identificado como Fabián de 23 años, luego de que lo hirieran con rocas y golpearan hasta la muerte.

Los hechos ocurrieron sobre un camino de terracería que comunica la carretera Matehuala - Dr. Arroyo en la localidad Venadito Presa de Quintero.

El Agente del Ministerio Público Investigador Especializado en Homicidios documentó la presunta participación y responsabilidad de los seis ahora detenidos por la agresión.

Los seis sujetos permanecerán internados en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.​