Seis detenidos con armas de fuego y 100 dósis de cristal

Los seis hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes

Seis hombres fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente encontrarles dos armas de fuego con cargadores y cartuchos hábiles, así como 100 dosis de cristal, en el centro de la ciudad.

Además, son investigados por pertenecer a una célula delictiva y operar en las zonas de la colonia 10 de marzo, así como entre los comerciantes de 5 de mayo y Colegio Civil.

Los hechos se registraron en Ruperto Martínez y Venustiano Carranza, donde fueron detenidos Carlos David “N”., de 22 años; David Alejandro “N”., de 36; Jorge Luis “N”., de 27; Salvador “N”., de 31; Brandon Jesús “N”., de 26 y Leonardo “N”., de 27 años.

Los elementos realizaban un recorrido cuando observaron a los tripulantes de una camioneta con actitud sospechosa y zigzagueando. Tras marcarle el alto al conductor, hace caso omiso, por lo que metros más adelante se le da alcance y se les pide desciendan del vehículo.

Los policías procedieron a revisarlos a todos y al interior de la camioneta, encontrándoles 100 bolsas de plástico con cristal.

Además, portaban dos armas de fuego con su respectivo cargador y 11 cartuchos hábiles con la leyenda .380, por lo que fueron detenidos.

Los seis hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.