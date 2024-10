'Seguro Popular fue negocio millonario de oposición': Judith

La Senadora de Morena por NL afirmó que ahora la oposición apoya programas sociales por conveniencia ya que no hacerlo en el pasado, les trajo costo político

Al señalar que cuando el PRI y PAN fueron gobierno, los programas sociales eran selectivos y se usaban como herramienta electoral, la senadora de Morena, Judith Díaz, acusó a la oposición de hacerse millonarios con la venta de medicamentos al extinto Seguro Popular.

En el marco de la discusión para incluir los programas sociales en la Constitución, la senadora por Nuevo León indicó que, en realidad, lo que le “dolió” a la oposición cuando desapareció ese programa es que ya no pudieron hacer “jugosos negocios” a costa de la salud y pobreza de los mexicanos.

“Los gobiernos de la oposición jamás pensaron en todos, pensaban en unos cuantos.

“Muchos de ellos se hicieron millonarios vendiendo medicamentos en lugar de trabajar para cerrar las brechas de desigualdad”, afirmó la senadora.

Este miércoles, en el Senado de la República se aprobó inscribir en la Constitución como derechos humanos el acceso a programas como Sembrando Vida, Fertilizantes para el Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, Derecho a unaVivienda Digna y Pensión para Adultos Mayores a partir de los 65 años.

A diferencia del 2019, cuando la oposición votó en contra de incluir los programas de Apoyos para Adultos Mayores y Jóvenes Sembrando Futuro, esta vez sí lo apoyó sufragando a favor.

Al respecto, Díaz Delgado afirmó que lo hacen por conveniencia política y de manera “hipócrita” ya que no haberlos apoyado en el pasado les cobró una factura electoral por parte de los mexicanos.

“Por primera vez van a apoyar los programas sociales, pero no mientan, no lo hicieron antes y hoy lo hacen porque tuvo un costo grande para ustedes, el costo de la confianza de la gente que les dio la espalda”, indicó.

Abundó que con la denominada Cuarta Transformación los apoyos son universales y no como los del pasado que ahondaban las brechas de desigualdad tal como lo estableció un informe de la ONU del 2020.

"Para ustedes, la educación y la vivienda iban directo a la privatización, las pensiones y la salud no eran derechos, sino oportunidades de negocio.

“La inscripción de los programas a la Constitución no solo reconoce derechos, sino que impide que se manoseen como se acostumbraba antes”, afirmó.

