Seguridad seguirá siendo prioridad del gobierno: Miguel Flores

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, reafirmó que la seguridad pública seguirá siendo la prioridad presupuestal y estratégica de la actual administración, con el objetivo de consolidar la paz y el desarrollo económico en el estado.
Durante su intervención, el funcionario estatal destacó que la inversión en esta materia no es solo una cifra, sino un compromiso firme para proteger el patrimonio y la integridad de las familias neoleonesas.
Inversión histórica en Fuerza Civil
Flores Serna detalló que la columna vertebral de esta estrategia ha sido el fortalecimiento de Fuerza Civil. En lo que va de la gestión, se ha destinado una cifra superior a los $30,000 millones de pesos, recursos que han sido aplicados en tres pilares fundamentales:
Modernización de equipamiento: Adquisición de unidades blindadas y armamento de última generación.
Tecnología: Implementación de sistemas de vigilancia y análisis de datos.
Capital humano Incremento del estado de fuerza y mejora en la capacitación de los elementos.
“La inversión en infraestructura, tecnología y capital humano nos ha permitido consolidar una corporación más sólida, mejor preparada y con mayor capacidad de respuesta ante cualquier situación”, señaló el Secretario.