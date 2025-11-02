Seguridad efectiva en el Clásico; riña posterior dejó un herido

La autoridad mantuvo control total del evento deportivo, con un despliegue amplio y coordinado que cerró con intervención en una agresión posterior externa.

Tras el Clásico Regio entre Rayados y Tigres, realizado en el Estadio BBVA, se reportó saldo blanco gracias al operativo de seguridad implementado por la Policía de Guadalupe, enfocado en garantizar el orden antes, durante y después del encuentro.

Durante el dispositivo se registraron 11 detenciones por faltas administrativas, sin incidentes dentro ni en las inmediaciones del estadio. En el despliegue participaron más de 1,400 elementos municipales, estatales y federales, apoyados con unidades motorizadas, patrullas, binomios caninos y montados, quienes realizaron vigilancia, control perimetral y presencia disuasiva en toda la zona.

El operativo inició a las 16:00 horas y concluyó a las 23:20 horas con saldo positivo y entorno controlado.

Posteriormente, se reportó una riña entre particulares a poco más de dos kilómetros del estadio, en el cruce de las avenidas Juárez y Azteca. Una persona resultó lesionada a golpes y fue trasladada al Hospital Universitario con probable fractura de nariz.