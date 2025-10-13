Seguridad del neoloneses es prioridad innegociable: Miguel Flores

El secretario General destacó los avances en materia de seguridad, atribuyendo los resultados a la coordinación intergubernamental y a la inversión histórica

El secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, destacó los avances significativos en materia de seguridad en Nuevo León, atribuyendo los resultados a la coordinación intergubernamental y a la inversión histórica impulsada por el gobernador Samuel García Sepúlveda.

Gracias a esta estrategia, afirmó el secretario, se ha logrado una reducción del 84 por ciento en los delitos de alto impacto en la entidad.

"El gobernador Samuel García ha tenido la visión y la determinación de hacer de la seguridad una prioridad. En cuatro años se ha realizado una inversión histórica, que hoy se traduce en una reducción del 84 por ciento en los delitos de alto impacto", señaló el funcionario estatal.

Además, enfatizó que estos resultados no son producto de la casualidad, sino de una estrategia y coordinación entre los tres niveles de gobierno y del fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

Flores Serna resaltó el desempeño de la Nueva Fuerza Civil, a la que calificó como la "mejor policía del país" gracias a su modernización, capacitación y compromiso.

"La Nueva Fuerza Civil es orgullo de Nuevo León y ejemplo nacional. Hoy tenemos una corporación moderna y equipada con nuevas Black Mamba, un nuevo Black Hawk, la nueva División Área y 16 nuevos destacamentos", detalló.

Para concluir, aseguró que el gobierno de Nuevo León mantendrá la guardia alta, reafirmando que la seguridad de las familias es una prioridad innegociable.

"No bajaremos la guardia. La seguridad de las familias neoleonesas es una de nuestras prioridades. Continuaremos trabajando sin descanso y en coordinación por el bien de Nuevo León para que el estado siga siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir", finalizó.