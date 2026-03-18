Seguirán agregando más ‘dientes’ a ley de regulación de preventas

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, quien promovió la reforma, indicó que, aunque ya están en vigor las primeras reformas, el tema se sigue analizando

La regulación de preventas continuará en el Congreso del Estado, pues se asegura que, a pesar de que las primeras reformas ya entraron en vigor, aún hay cabos sueltos que podrían retrasar las entregas de los departamentos.

El diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, quien promovió esta reforma, indicó que, aunque ya están en vigor las primeras reformas, el tema se sigue analizando, para reforzar por completo la ley y que los desarrolladores ya no encuentren más malas prácticas para seguir estafando.

“No vamos a avanzar solamente con lo del código civil, que eso fue una primera instancia; tenemos que avanzar con la ley de desarrollo urbano, porque hay que recordar que tenemos todos los tiempos que tendríamos que regular también para apoyar a los desarrolladores, porque hoy desgraciadamente los gobiernos municipales, pues, no tienen un tiempo establecido como límite (para entregar el régimen de condominio) y con ello, pues, también están ocasionando que los propios desarrolladores también causen retrasos en sus entregas. “Hay que recordar que lo ideal es que el desarrollador establezca un tiempo específico en base a lo que marque la ley. Si la ley te prevé que puedes tener máximo seis meses, por ejemplo, para otorgar el régimen de condominio, pues ya sabes que después de que te otorgaron el permiso, ya puedes poner un tiempo establecido de tu construcción en base a tu plan de trabajo, de tu proyecto establecido y de ahí te puedes tener un más menos a lo mejor ocho o 10 meses que puede ser los seis meses que va a tener el límite municipal; si no, va a ser una afirmativa ficta”, dijo Carlos de la Fuente.

Por su parte, el diputado coordinador de Morena, Mario Soto, indicó que es importante que estas reformas hayan entrado en vigor, porque así se protegen los derechos de los inversionistas.

“Creo que es muy interesante esta ley porque ya la preventa entra como una figura legal y, al momento de hacer un pago, pues ya se genera un contrato; tiene más fuerza legal y ya se generan obligaciones para ambas partes. Y también que no se puede celebrar ya a partir de esta ley una preventa, sí, el lugar donde se va a vender, los lotes y todo eso, que ya tengan un permiso de construcción y agua y todo lo demás” dijo Mario Soto.

Así mismo, la diputada del PRI, Armida Serrato, indicó que el que la ley haya entrado en vigor es un avance, pero sí se deben seguir estudiando más posibilidades de fortalecerla para proteger a los compradores.