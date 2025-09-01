Seguirán activos contraflujos para regreso a clases

Algunos municipios mantendrán contraflujos en avenidas para reducir el tráfico por el regreso a clases este 1 de septiembre; aquí te decimos cuáles

Algunos municipios del estado seguirán con los contraflujos para aliviar el tráfico que habrá con el regreso a clases este 1 de septiembre con más de 1 millón de estudiantes en 6,600 escuelas públicas y privadas:

MONTERREY

Carretera Nacional

5.3 kilómetros

Sólo vehículos ligeros

Inicia a la altura de Esfera Monterrey y termina en el Parque Canoas.

Lunes a viernes: 6:30 a 8:00 horas

Chapultepec

2.5 kilómetros

Solo vehículos ligeros

Inicia en la calle Florida y termina en la Avenida Revolución.

Lunes a viernes 6:30 a 9:30 horas

Avenida Leones

3.6 kilómetros

Exclusivo: vehículos ligeros

Inicio calle Octava Avenida y termina antes de la rotonda de las casas (colonia Llave de Oro).

Lunes a viernes de 6:30 a 9:30 horas

Avenida Gonzalitos

3.5 kilómetros

Sólo para vehículos ligeros

6:30 a 8:00 horas

Inicia en la calle Pico de Orizaba y termina rumbo a Gómez Morín.

Morones Prieto

9.5 kilómetros

Sólo vehículos ligeros

Sólo 50 kilómetros por hora

Lunes a viernes de 6:30 a 9:30 horas

Inicia de la intersección de Prolongación Madero y avenida Churubusco y punto de salida gaza de Venustiano Carranza.

GUADALUPE

Bulevar Miguel de la Madrid

4.8 kilómetros

Sólo vehículos ligeros

Inicia en el bulevar Miguel de la Madrid y se une al de la avenida Morones Prieto.

Lunes a viernes 6:30 a 10:00 horas