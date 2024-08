Seguirá Pedro Arce asistiendo a las mesas de seguridad

Pese a que el Poder Ejecutivo no reconoció la designación de Pedro Arce, el ahora Fiscal General contempla estar presente en las mesas de seguridad

El ahora Fiscal General, Pedro Arce Jardón seguirá asistiendo a las mesas de seguridad a pesar de que el Poder Ejecutivo ya lo desconoció como autoridad e incluso impugnarían su designación.

En entrevista para INFO7, Arce Jardón explicó que durante los últimos meses él como encargado de despacho de la Fiscalía había acudido a las mesas de seguridad y ahora también lo hará como titular de este organismo a menos de que se le niegue la invitación.

“Yo asistiré como regularmente lo he hecho, a menos de que ya no me inviten, pero yo hasta el día de hoy tengo contemplado seguir acudiendo a las mesas de seguridad”, dijo Pedro Arce Jardón.

Así mismo, agregó que ahora como Fiscal y con todas las facultades que esto conlleva se enfocaría en algunos planes a largo plazo, como lo es el combate a los feminicidios.

“Ya con una designación formal ya podemos echar a andar los planes a largo plazo, en estos dos años como encargado me dio la oportunidad de darle continuidad a los proyectos del anterior fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, pero también pude hacer un análisis de la institución.

“Tenemos muchas áreas de oportunidad que hay que reforzar y hacer crecer como la atención a mujeres, tenemos el tema d ellos feminicidios y violencia familiar, que es un tema en el que tenemos que actuar y atacar de raíz, entonces hay que expandir los servicios del centro de justicia para mujeres”, agregó el Fiscal.

Luego de la designación de Pedro Arce como Fiscal General, el secretario General de Gobierno, Javier Navarro dijo que el Ejecutivo no lo reconocerá como autoridad ya que su nombramiento no fue de manera legal.

“Están haciendo las cosas muy mal y en perjuicio a la ciudadanía porque si ya hay una resolución de la Corte que se dice cómo debe de nombrarse el Fiscal pues debe acatarse porque es la máxima autoridad del Poder Judicial de la Nación.

“Y además que no están acatando una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, están llevando a cabo una designación que está siendo violada también, porque la constitución establece cuántos votos necesitan para llevar a cabo esta insaculación y no juntaron los 28 votos”, dijo Javier Navarro.

