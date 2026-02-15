SEDENA se sumará a vigilar Nuevo León por el Mundial 2026

El operativo contempla control del espacio aéreo, antimotines, cierres viales previos a partidos y revisión de restricciones al consumo de alcohol vial

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se sumará al dispositivo de seguridad que se implementará en Nuevo León durante la Copa Mundial 2026, con presencia en el Estadio Monterrey, Parque Fundidora, aeropuertos, carreteras y hoteles donde se hospeden selecciones nacionales y delegaciones internacionales. El esquema fue definido en una mesa de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, donde se delinearon medidas operativas, logísticas y preventivas para el desarrollo de los encuentros mundialistas en la entidad.

Entre los acuerdos destaca la vigilancia reforzada en puntos estratégicos, el control del espacio aéreo en zonas de alta concentración de visitantes, despliegue de unidades especializadas en control de multitudes y ajustes en la movilidad urbana para garantizar el acceso ordenado a los eventos deportivos.

Refuerzan vigilancia aérea y terrestre durante el Mundial 2026

El general Juan Ramón Corona Valencia, responsable de la Fuerza de Tarea Conjunta para el Mundial 2026, informó que el espacio aéreo en los alrededores del estadio, FanFest y hoteles sede estará bajo estricta supervisión. Explicó que no se permitirá el sobrevuelo de drones ni aeronaves sin autorización previa.

Detalló que únicamente los dispositivos validados por los organizadores del torneo podrán operar en estas zonas. Además, advirtió que cualquier aparato que ingrese sin permiso podrá ser neutralizado para reducir riesgos hacia asistentes, delegaciones deportivas y personal operativo.

El operativo contempla vigilancia coordinada por aire y tierra, con participación de corporaciones federales, estatales y municipales, con el objetivo de mantener condiciones de seguridad durante los partidos programados en Monterrey.

Desplegarán grupo antimotines especializado para control de multitudes

Omar Amador Escobar, comisario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Nuevo León, confirmó que un contingente antimotines arribará desde la Ciudad de México para fortalecer las labores preventivas.

Indicó que esta unidad cuenta con capacitación especializada en manejo de concentraciones masivas y control de disturbios, por lo que trabajará en coordinación con corporaciones locales para atender cualquier eventualidad que represente un riesgo colectivo.

El despliegue busca reforzar la capacidad de respuesta ante escenarios que pudieran registrarse durante la llegada de aficionados nacionales y extranjeros a la zona metropolitana.

Cierres viales iniciarán un día antes de cada partido en Monterrey

En materia de movilidad, autoridades anticiparon modificaciones importantes en la circulación vehicular en zonas cercanas al estadio. De acuerdo con lo expuesto en la reunión, los cierres viales comenzarán 24 horas antes de cada encuentro mundialista.

La medida pretende mantener despejado el perímetro y permitir el acceso únicamente a personas que cuenten con boleto o acreditación oficial. Con ello se busca evitar concentraciones descontroladas en áreas aledañas y facilitar el trabajo de los cuerpos de seguridad.

Jorge Ron, comisario del C5 estatal, señaló que se implementará un Plan de Movilidad para el Mundial 2026 en Monterrey, considerado uno de los operativos más amplios en la historia del estado. El funcionario explicó que se realizarán ajustes en rutas vehiculares, monitoreo mediante cámaras y coordinación con autoridades de tránsito.

Analizan restricciones en consumo de alcohol en municipios metropolitanos

Otro de los temas que permanece en análisis es el relacionado con la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos durante el torneo internacional. Hasta el momento no existe una determinación definitiva sobre posibles modificaciones reglamentarias.

Las autoridades señalaron que cualquier ajuste deberá aplicarse de manera uniforme en todos los municipios del Área Metropolitana para evitar discrepancias en la regulación y facilitar la supervisión durante el desarrollo de los eventos deportivos.

El dispositivo de seguridad para el Mundial 2026 contempla acciones preventivas, coordinación interinstitucional y monitoreo permanente en sedes deportivas, puntos turísticos y rutas de acceso. Se prevé que en los próximos meses continúen las reuniones operativas para definir detalles logísticos y protocolos de actuación.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada sobre cierres viales, disposiciones de movilidad y medidas preventivas que serán anunciadas conforme avance la planeación del torneo internacional.