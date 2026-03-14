SEDENA resguarda zona tras incendio en empresa de café

Elementos de la SEDENA arribaron a la zona donde se registró el incendio en una empresa productora de café en la colonia La Española

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) arribaron a la zona donde se registró el incendio en una empresa productora de café en la colonia La Española, en el sur de Monterrey, donde mantienen labores de vigilancia mientras continúan los trabajos de remoción y enfriamiento por parte de corporaciones de auxilio.

El siniestro fue reportado alrededor de las 00:50 horas en la empresa denominada Café El Grande, ubicada sobre la calle José Alvarado en su cruce con Agustín Lara.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey, quienes encontraron el fuego consumiendo plásticos, cartón, maquinaria y un vehículo que se encontraba al interior del inmueble.

Cuando los brigadistas estaban cerca de controlar las llamas, el fuego alcanzó una bodega de insumos quirúrgicos contigua, lo que provocó que el incendio se reavivara con gran intensidad.

Las llamas se extendieron hasta la banqueta de la empresa, donde provocaron daños en dos vehículos más y afectaciones en cables de postes de la Comisión Federal de Electricidad.

En la parte trasera del inmueble el fuego continuó avanzando, alcanzando un camión de carga y causando daños en el techo de una tercera bodega.

Para controlar el siniestro fue necesario el despliegue de seis máquinas de Bomberos de Nuevo León, cinco unidades de Protección Civil de Monterrey, tres del Estado, además de dos unidades de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás que acudieron en apoyo.

Mientras los brigadistas combatían el fuego, policías municipales acordonaron la zona y paramédicos de la Cruz Roja permanecieron en espera ante la posibilidad de personas afectadas; sin embargo, minutos después se confirmó que no hubo lesionados.

Las labores se extendieron hasta las 04:00 horas, cuando finalmente el incendio fue contenido y se realizaron maniobras para la eliminación total de riesgos.

De acuerdo con reportes de los cuerpos de auxilio, en el sitio aún permanecen cinco unidades de Bomberos, así como elementos de Protección Civil estatal y municipal, quienes continúan con las labores de remoción y enfriamiento para evitar que el fuego pueda reactivarse, mientras la zona permanece acordonada.