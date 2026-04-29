Secundaria en San Nicolás registra baja asistencia por amenaza

La amenaza sobre un posible tiroteo en la escuela secundaria Club de Leones en San Nicolás circuló en redes sociales desde el lunes por la tarde.

Ante la amenaza de hechos violentos, la escuela secundaria Club de Leones en San Nicolás registró baja asistencia de alumnos.

El plantel educativo se localiza en el cruce de las calles Clemente Orozco y Diego Rivera en la colonia Jardines de San Nicolás.

Lo anterior provocó la movilización de efectivos de la Policía de San Nicolás y elementos de la policía municipal.

La amenaza sobre posible tiroteo circuló en redes sociales desde el lunes por la tarde.

Esto generó que la escuela registrara una baja asistencia a clases.

Además, algunas amas de casa llegaron la mañana del martes por sus hijos ante el temor de que suceda algún incidente.

En el sector de la escuela, efectivos municipales y estatales realizaron un recorrido de vigilancia.

Hasta el momento no se ha dado a conocer ningún incidente en la zona.

Este tipo de amenazas continúa surgiendo en Monterrey y la zona metropolitana.