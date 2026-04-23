Secundaria en García activa protocolos tras mensaje de amenaza

Elementos de la Policía de García acudieron al plantel para recabar evidencias y se informó que mantendrán vigilancia en la zona

La Secundaria No. 113 “Carlos Salazar Ruiz”, en el municipio de García, emitió un comunicado a su comunidad escolar luego de que fuera localizado un mensaje con una presunta amenaza en uno de los baños del plantel.

De acuerdo con la institución, el texto “Tiroteo mañana jueves” fue escrito con marcador por un alumno tras el horario de receso, lo que generó alarma entre estudiantes y personal. Tras el hallazgo, se activaron los protocolos de seguridad y se dio aviso a autoridades correspondientes, incluyendo Seguridad Escolar y corporaciones policiacas.

Elementos de la Policía de García acudieron al plantel para recabar evidencias y se informó que mantendrán vigilancia en la zona, además de realizar rondines preventivos.

Pese a la situación, la escuela confirmó que no habrá suspensión de clases.

En el comunicado, la dirección señaló que este tipo de mensajes podría estar relacionado con un reto viral en redes sociales, por lo que hizo un llamado a padres de familia para supervisar a sus hijos y evitar conductas que generen temor dentro de la comunidad educativa.