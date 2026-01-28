Secundaria 143 emite comunicado por pelea entre alumnos

Las autoridades escolares hicieron un llamado a la comunidad a evitar la desinformación, ya que los rumores en redes sociales pueden generar pánico

Luego de que el pasado 23 de enero circulara en redes sociales un video donde se observa a varios alumnos enfrentándose dentro de las instalaciones de la secundaria 143 “Sra. Dolores Morales de Lobo”, el plantel emitió un comunicado oficial para informar sobre las acciones tomadas.

Atención inmediata y protocolos

Según el comunicado, el caso fue atendido y canalizado por las autoridades correspondientes, incluyendo la seguridad escolar y la Secretaría de Educación, siguiendo todos los protocolos legales y administrativos que la situación requiere. Las autoridades indicaron que se realizaron entrevistas con los alumnos involucrados y se activaron medidas preventivas para evitar incidentes similares.

El plantel invitó a estudiantes, padres y comunidad educativa a acercarse a los maestros, directivos o personal de ambos turnos para expresar cualquier inquietud o conflicto. También recordaron la existencia del buzón de quejas y sugerencias, con el objetivo de establecer redes de apoyo sólidas que permitan detectar y resolver problemas de manera pacífica antes de que escalen.

Llamado a la responsabilidad y evitar rumores

Las autoridades escolares hicieron un llamado a la comunidad a evitar la desinformación, ya que los rumores en redes sociales distorsionan la realidad de los hechos y pueden generar pánico o conflictos innecesarios. Reiteraron que la escuela mantiene un protocolo de seguridad y seguimiento para garantizar el bienestar de todos los estudiantes.

Compromiso con la convivencia escolar

El plantel destacó que este tipo de incidentes son atendidos de manera seria y profesional, reafirmando su compromiso con la convivencia escolar y la formación integral de los alumnos. Además, se implementarán estrategias de mediación y acompañamiento psicológico para fortalecer el respeto y la comunicación entre los estudiantes, buscando que situaciones como estas no se repitan en el futuro.