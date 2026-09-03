Secuestran trailero y desatan persecución en Libramiento Noreste

Persecución policiaca provoca cierre del Libramiento Noreste; investigan posible privación de la libertad del operador de un tractocamión.

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Una persecución a toda velocidad terminó con el rescate de un trailero que habría sido secuestrado desde un parque industrial en García y con un detenido, luego de que policías de Proxpol lograran interceptar el tractocamión sobre el Libramiento Noreste.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:40 horas de este miércoles, cuando el operador, identificado como Saúl Isaac, de 21 años, originario de Guadalajara, Jalisco, se encontraba descansando en el camarote del tractocamión mientras esperaba su turno para descargar frente a la empresa Grupo BLUDREN, ubicada sobre la calle Níquel, en la colonia Ciudad Industrial Mitras, en García.

De acuerdo con el relato del propio operador, aproximadamente a las 7:37 horas, dos hombres llegaron hasta el tractocamión, rompieron el vidrio del lado del conductor y entraron a la unidad.

Uno de ellos presuntamente lo amagó y le amarró las manos, mientras que el segundo tomó el control del tractocamión.

Los delincuentes habrían desenganchado posteriormente la caja que transportaba polietileno y emprendieron la marcha únicamente con el tractocamión, manteniendo al operador retenido dentro del camarote.

El joven permaneció maniatado mientras la unidad avanzaba. Fue entonces cuando comenzó a escuchar las sirenas de las patrullas de Proxpol, cuyos elementos ya habían ubicado el tractocamión e iniciaron una persecución.

La persecución llegó a su punto crítico a la altura del kilómetro 28 del Libramiento Noreste, antes de la Carretera a Laredo.

Para detener la unidad, los policías de Proxpol la impactaron, logrando así bloquear su avance.

Inmediatamente después de detener el tractocamión, los oficiales consiguieron detener al sujeto que presuntamente conducía la unidad. El detenido fue identificado como Juan Carlos “N”, de 19 años, originario de San Luis Potosí.

Mientras tanto, los policías localizaron al operador en el camarote y lograron liberarlo.

La carga de polietileno, que había sido desenganchada durante el recorrido, también fue localizada y asegurada por las autoridades.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes se sumaron al despliegue de seguridad.

El operativo provocó el cierre de la circulación en dirección de poniente a oriente, frente a la empresa Blockera Regiomontana, generando un severo congestionamiento sobre el Libramiento Noreste.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el secuestro del operador y determinar si hubo más personas involucradas.