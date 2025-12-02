Secretaría del Trabajo inaugura nueva Oficina de Conciliación

Se inauguró un nuevo centro de Conciliación Laboral para agilizar la resolución de conflictos laborales de los trabajadores de la ciudad.

La Secretaría del Trabajo inauguró una nueva oficina de atención del centro de Conciliación Laboral en Canaco Monterrey, con la finalidad de ayudar a resolver los diferentes tipos de conflictos laborales para de esta forma obtener que los trabajadores se sientan mas ayudados con sus conflictos en el area laboral.

En esta nueva oficina, los trabajadores podrán ser atendidos por diversos casos de procesos conciliatorios para que el trabajador pueda dar a conocer los hechos de una manera mas precisa y detallada de los conflictos que se presenten en su trabajo y de esta manera llegar a un acuerdo mutuo entre trabajadores y patrones.

“Aquí se atenderán de manera directa e indirecta a miles de usuarios: empresas afiliadas, trabajadores, empleadores y todo ciudadano que requiera un proceso conciliatorio justo y profesional” mencionó el funcionario estatal.

En la ceremonia de inaguración estuvieron diferentes directivos como lo fue el secretario del Trabajo, Federico Rojas; el director general del centro de conciliación laboral, Luis Daniel Gonzalez; el presidente de Canaco Monterrey, Jaime Herrera Casso ; el director general de Canaco Monterrey , Hector Villarreal Muraira y el presidente de la comisión laboral de Canaco Monterrey Wilberto Sánchez Montelongo.

"Quiero agradecer a Canaco Monterrey por su apertura, por su disposición al dialogo y por su compromiso permanente con las y los trabajadores de Nuevo León, cuando las instituciones colaboran, ganan las empresas, ganan los trabajadores y gana el estado", señaló en su intervención Federico Rojas.

Servicios que se brindaran en esta nueva oficina: