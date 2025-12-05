Secretaría del Trabajo entrega actas a 58 emprendedores

Diferentes proyectos de emprendimiento fueron apoyados por autoridades correspondientes del estado, siendo beneficiados

La Secretaría del Trabajo junto con el gobierno de Nuevo León entregaron 58 actas en propiedad hacia diferentes emprendedores que son beneficiados en bajo el Programa de Fomento al Autoempleo con una numerosa entrega de equipamiento, en el cuál el gobierno invirtió la cantidad exacta de 3 millones 648 mil 495 pesos.

El Subsecretario de Capacitación y Empleo, Arturo Cavazos Leal llevo a cabo esta entrega de actas, señaló que se han respaldado más proyectos productivos y se han distribuido estos apoyos hacia municipios del norte y sur del estado, lo que ha permitido ampliar la cobertura de estos mismos beneficios hacia los emprendedores.

“Agradecemos su compromiso, su perseverancia porque esto beneficia a toda la comunidad a todo el estado. Ustedes recibieron este apoyo que incentivó su emprendimiento y a través de ello, no solo generaron una oportunidad para ustedes, sino para más colaboradores. Si tienen la oportunidad de ayudar a alguien no la desaprovechen, ayuden porque es la forma en que vamos a dar ese paso en beneficio de todos”, expresó el funcionario estatal.

El Director del Servicio Estatal, Luis Lauro Flores; mencionó que es satistactorio poder brindar estos beneficios a los municipios mas retirados del area metropolitana y que habitantes de estos municipios de la region citricola se acercen para poder ser ayudados.

“Qué gusto que nos acompañen de todos estos municipios Hualahuises, Montemorelos, Anáhuac, China, San Nicolás, Guadalupe. Son 58 actas en propiedad las cuales están aquí en físico y quiero felicitarlos por haber cumplido en tiempo y forma todo lo que pide este programa”.

La emprendedora del proyecto Lovely Bows by Gris, dio las gracias tambien en nombre de los 58 emprendedores, el gran apoyo de las autoridades correspondientes hacia sus proyectos para que puedan crecer de manera exponencial.

“Es una alegría que nos embarga recibir estas actas en propiedad. Estoy muy contenta y orgullosa de decir estas palabras de agradecimiento en nombre de todos los emprendedores, de verdad muchas gracias a todos los funcionarios que no orientaron con los trámites para recibir este beneficio”, declaró.

Pastelería El Deleite, Areperia El socio, y Jugos y licuados el tío Jimmy fueron algunos de los 58 proyectos que fueron beneficiados por la Secretaría del Trabajo y por el Gobierno de Nuevo León.