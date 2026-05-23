Secretaría de Seguridad realizará inteligencia en el Mundial

Las labores de vigilancia contemplan zonas estratégicas como el Aeropuerto Internacional de Monterrey y áreas de concentración de aficionados

Tras las declaraciones del Fiscal General del Estado, Javier Flores Saldívar, sobre la implementación de reconocimiento facial durante los eventos del Mundial FIFA 2026, el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, aclaró que será la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la encargada de coordinar los trabajos de inteligencia y el intercambio de información a nivel nacional e internacional.

Escamilla explicó que este esquema forma parte del denominado “Plan Kukulcán”, un sistema de coordinación e intercambio de datos en el que participan autoridades mexicanas, organismos internacionales e incluso representantes de la FIFA, con el objetivo de fortalecer la seguridad durante la justa mundialista.

“El intercambio de información se realiza a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que lleva los trabajos de inteligencia y comparte los datos mediante el Centro Nacional de Inteligencia para poder alertar sobre cualquier circunstancia de este tipo y de cualquier otra”, señaló el funcionario estatal.

Las labores de vigilancia contemplan zonas estratégicas como el Aeropuerto Internacional de Monterrey, áreas de concentración de aficionados, el Parque Fundidora y el Estadio Monterrey, sedes donde se prevé una importante afluencia de visitantes durante el Mundial de FIFA 2026.

Asimismo, destacó que los municipios de Nuevo León han realizado inversiones importantes en tecnología de videovigilancia y análisis de datos.

“Nuevo León, a través de los distintos ayuntamientos, los alcaldes han hecho inversiones importantes durante mucho tiempo en software que permiten detectar tanto personas, vehículos y sistemas analíticos muy importantes, los cuales comparten con el Gobierno del Estado a través del C5”, indicó Escamilla.