Secretaría de Salud refuerza acciones contra dengue

En lo que va de 2026, Nuevo León registra: 11 casos de dengue, cifra menor a los 51 casos reportados durante todo 2025, de acuerdo con la Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud de Nuevo León arrancó este lunes la Segunda Jornada Nacional de la Lucha contra el Dengue, Chikungunya y Zika, con acciones intensivas de prevención y control que se desarrollarán del 24 al 28 de agosto en distintos municipios del estado.

La titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, señaló que, aunque las labores para combatir estas enfermedades son permanentes, durante esta semana se reforzarán debido a las condiciones de calor y la proximidad de las lluvias, que favorecen la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

“Las labores son permanentes, pero en este momento intensificamos todas las estrategias. También estamos en el momento crítico donde tenemos mucho calor y de pronto sabemos que van a empezar las lluvias y esto representa un riesgo del crecimiento y reproducción del mosquito transmisor del dengue”, explicó.

Nuevo León registra 11 casos de dengue

En lo que va de 2026, Nuevo León registra: 11 casos de dengue, cifra menor a los 51 casos reportados durante todo 2025, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

El banderazo de inicio se realizó en colaboración con el municipio de Cadereyta, aunque las acciones se extenderán a todo el estado con la participación de dependencias como PEMEX, IMSS e ISSSTE.

Recorrerán colonias para fumigar y colocar ovitrampas

Durante esta jornada, personal del área de Vectores recorrerá las colonias para realizar labores de fumigación, colocar ovitrampas y orientar a la población sobre la limpieza de patios y techos.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a participar en la prevención mediante las acciones de lavar, tapar, voltear y tirar recipientes u objetos que puedan acumular agua, además de permitir el acceso a los hogares cuando el personal de salud acuda a realizar labores de fumigación o prevención.